宣昶有敗訴拒賠妻40萬 法院上月起強制扣薪

2017-10-13 14:12

〔記者楊國文／台北報導〕聯電榮譽副董宣明智之子宣昶有與妻子王敏婚變，王女指控宣昶有數年監控她找立委尤美女及律師諮商家暴案的行蹤，另開車跟追她和小孩，使她心生畏懼，高等法院認為日前判宣男須賠償王女40萬元確定，宣男不服聲請再審，高等法院認為並無再審事由，今判決駁回。王敏已向法院聲請強制執行，宣男上月起已被扣薪1/3，直到扣滿40萬元為止。

判決指出，王敏2013年打算對宣昶有提告家暴、離婚，從新竹到台北找立法委員尤美女及多名律師諮商，但宣男卻突然傳送「妳不讓我看小孩，是不是她教的」訊息給王女，簡訊還附上尤美女照片。

此外，王敏指她和多名律師諮詢後，宣昶有數日後另傳送「是不是一直換律師......」等內容的簡訊給她，使王敏覺得自己行蹤被宣男掌握，造成她的心理負擔，侵害她在公共場域不受侵擾的權利。

判決也認定，宣男2015年7月22日開車跟追王女和小孩所搭的計程車，過程長達2小時，且有貼近前車、闖紅燈等不當駕駛行為，危害包括王敏在內等車上乘客安全，使她心生畏懼，此駕車跟追侵擾程度已逾越一般人所能容忍程度。

宣男雖解釋當時要帶小孩去看病，基於愛子心切才跟追，但法官認為他事前沒通知王女，跟車時也沒表明身分，不能因為愛子心切理由就危險跟車，日前判賠40萬元確定並無不當，因此駁回宣男再審的聲請。