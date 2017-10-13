南警破暴力討債集團逮12嫌 查扣286萬現金、168顆子彈

2017-10-13 13:52

〔記者楊金城／台南報導〕新營警分局今破獲趙姓兄弟檔為首的暴力討債集團，逮捕12嫌，將45歲趙姓哥哥提報治平對象，查扣不法現金286萬元、子彈168顆和電腦等犯罪證物。

台南市警察局長黃宗仁立即趕來頒發破案麵，鼓勵新營警分局長王森瑒、偵查隊長葉景星等辦案人員的辛勞。

警方說，趙姓兄弟檔（住新營區）為首的不法集團，不但放高利貸、經營六合彩及網路簽賭，更對被害人進行暴力討債。

案經新營分局報請台南地檢署檢察官陳瑞堯指揮偵辦，歷經8個月跟監蒐證，昨晚動員90名警力，兵分21組在新營、鹽水、學甲、麻豆同步突擊，逮捕主嫌趙姓兄弟、梁姓金主及黨羽共12人，掃蕩簽賭站14處、上游組頭2處，總計查扣子彈168顆、不法所得286萬6200元、簽賭電腦12部、手機等證物。

警方查出，趙嫌在高雄、台南一帶經營簽賭及放高利貸，有被害人積欠高利貸40萬元債務，無力清償，將先籌到的2萬元拿給趙嫌，趙嫌不僅將2萬元現鈔撕破往被害人臉上砸，還毆打被害人頭部，出言恐嚇「你給我站在那裏不要動，你敢動看看，看是你跑得比較快還是我的子彈快」。

更有被害人接送小孩放學時，遭集團成員在校外等候恐嚇「注意你小孩的安全」，有的恐嚇被害人年邁的雙親，犯行惡劣，下午新營警分局依組織犯罪、重利、槍砲和賭博罪嫌將全案移送台南地檢署偵辦。