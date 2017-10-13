下跪磕頭賠240萬 休學男大生殺友輕判15年

2017-10-13 13:39

〔記者項程鎮／台北報導〕休學男大生戴上仁在朋友生日趴遭馬姓少年打一巴掌，戴男深感沒面子，持生魚片刀侵入馬男住處後，猛刺熟睡中馬男背部，因傷及心臟，送醫不治，法院審理期間，戴男以240萬元達成和解，並下跪向馬男遺照磕頭道歉，最高法院認為戴男有悔意，依殺人罪輕判戴男15年徒刑確定。

判決指出，22歲戴男和17歲馬姓少年原是臉書認識的好朋友，104年10月2日晚上11點多，兩人在台北市南港區九如公園替朋友慶生開趴時，發生肢體衝突，戴男覺得沒面子，還被其他人嗆「有膽量，去堵他啊，笑你不敢」，戴男感到顏面盡失，決定行兇。

隔天上午8點多，戴男夥同均16歲的闕姓堂兄弟，並持年紀較長的闕姓少年提供31公分的生魚片刀，一同潛入馬姓少年家中，對熟睡中的馬男背後刺入一刀後逃逸，並將凶刀丟棄，馬姓少年送醫急救仍回天乏術。

警方鎖定戴男追緝，戴才自行投案，馬姓少年的母親痛失愛子，不時自責案發當日沒將住處大門上鎖，才造成悲劇，高院更一審審理期間，戴男與馬母達成和解，並當場交付240萬元台銀支票，戴男還對馬男遺照下跪，並用力磕頭3次表示歉意，馬母表示不再對戴男深度怨恨，更一審遂輕判戴男15年徒刑，上訴後被最高法院駁回定讞。