國中師壓力大走絕路 警：民眾直播無觸法但觀感不佳

2017-10-13 13:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉山區今天被民眾發現一輛轎車內躺臥一名男子，疑似燒炭，警方據報趕抵現場破窗，但男子已死亡多時，警方調查發現男子是某國中老師，疑照料年邁雙親壓力過大而走上絕路，家屬無異議。

此外，警方破窗過程中有民眾以手機直播並PO上網，引發爭議，民眾旋即將直播畫面刪除，警方對此指出，雖然民眾一度在旁拍攝並直播，但很快就自己刪除，警方後來去網路搜尋也沒發現，因此沒有觸法問題，但外界觀感的確會比較不好。

彰化警分局三家派出所指出，昨天下午就有民眾發現該輛轎車停放該處，還有一名男子下車走動，沒想到今天上午民眾再經過該處趨近查看，赫然發現車內躺臥一名男子，警方據報趕抵現場，破窗後發現一旁有燒過的炭火，男子已死亡多時，經家屬前來認屍，對其死因無異議。

警：可能因照料年邁雙親心力交瘁

警方調查，死者是縣內某國中老師，年約50歲，未婚，家中共有5名兄弟姊妹，但死者與高齡80歲中風多年的父親、76歲的母親住在一起，可能因照料年邁雙親心力交瘁而走上絕路，但也不排除有其他原因。

警方破窗過程中，有民眾以手機拍攝警方破窗畫面並在網路直播，被許多網友看到，引發議論，不過該名民眾旋即將畫面刪除，對此警方表示，由於他們未發現相關影片過程，無法確認影片內容為何，且該名報案民眾平日相當熱心助人，應只是為了凸顯警方執勤救人過程的辛勞，無其他目的，因此無觸法之虞，但仍會令外界觀感不佳，民眾應避免此舉，以免引發爭議並觸法。

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