紡織廠變賭場 工人、外配來賺外快全被逮

新北市三峽警分局偵查隊、二橋派出所破獲藏身紡織廠2樓的天九牌賭場。（記者吳仁捷翻攝）

2017-10-13 13:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區近來有聚賭傳聞，三峽警分局接獲情資，今天凌晨到靠近溪畔的一處紡織廠查緝，發現2樓人聲鼎沸，員警攻堅進入時，賭客們鳥獸散，部分賭客衝上2樓躲藏，還關燈、鎖門躲避查緝，警方破門後，喝令眾人不許動，連躲在冰箱後的女賭客都揪出，全場查扣天九牌賭具、近16萬賭資、抽頭金，逮獲廖姓主持人、清注的謝男2嫌，與工人、外配等40名賭客，全被帶回法辦。

三峽警分局偵查隊、二橋所日前接獲線報，指稱鶯歌區二甲路一間紡織廠2樓有工人、外配們聚賭，三峽分局偵查隊、二橋所今天凌晨1時許趁大雨，控制把風同夥，一舉衝上2樓攻堅，賭客們為躲避查緝，還關燈、鎖門，因所有出口都被警方掌握，員警破門攻入，甕中捉鱉般破獲賭場。

警方現場查扣13萬300元賭資、2萬9300元抽頭金、天九牌、點鈔機、監視器等證物；32歲的廖男辯稱，他向紡織廠工人借用該處開賭場，頭一天開張，他以電話找來賭客，未料賭場開不到4小時就被破獲。

警方說，因警方控制所有出入口，一名蔡姓女賭客見逃脫無門，異想天開躲在冰箱後，仍被警方揪出就範；警訊後，將廖、謝等2人依賭博罪嫌移送法辦；40名賭客依社會秩序維護法裁罰，也將追查紡織廠負責人是否知情。

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