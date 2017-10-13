詐領助理補助費228萬元 秦儷舫認罪爭緩刑

2017-10-13 12:42

〔記者張文川／台北報導〕前台北市議員秦儷舫，被控詐領助理補助費228萬餘元，北檢今年8月依貪污治罪條例詐取財物罪、刑法公務員業務登載不實罪起訴，她應訊時即已認罪並繳回全部犯罪所得，台北地院今首度開庭，秦儷舫坦認犯罪，律師希望能夠爭取緩刑。

秦儷舫從1994年至2014年間市議員5連霸，擔任20年市議員，1998年選舉更是全國最高票；2014年她因健康因素宣布棄選，轉任台北漁產運銷公司董事長，隔年因柯文哲上台而卸任。

秦儷舫今在庭外受訪說，選舉太辛苦了，她選舉5次，顏面神經失調就發生2次，近年心臟不好，去年還因心肌梗塞開刀動手術，目前在專心調養身體；她的辯護律師、前議員同事魏憶龍說，秦儷舫的健康狀況不允許她糾纏於官司，因此全盤認罪，希望能爭取緩刑。

檢調查出，秦儷舫查出涉從2009年至2014年間，利用胞姊和兄嫂的名義，詐領議員公費助理補助費228萬多元，人頭助理並未實際從事市議員工作，甚至有遠在高雄的人頭助理；詐領所得有部分用來繳交秦的房貸、預售屋款項和家庭費用。

秦與3名假助理在偵查時皆已認罪，秦並繳回不法所得，檢方起訴秦，建請法官減刑輕判；3名假助理獲緩起訴1至2年處分，條件是各支付公庫5萬元。

秦儷舫今天開庭時認罪，她說不知道公費助理補助費是不是實質補助，但她剛任市議員時，助理的薪水是全部匯進她帳戶再轉匯出去，所有助理的健保也掛她名下，這可能讓她產生錯誤認知。

她說，每位議員的每個活動，都是為了下一次選舉在做準備，助理協助議員舖陳選舉人脈和後勤，也是工作的一部分，未必都一定在從事市議會相關工作，大家都是這樣，法律卻規定只有選舉前半年才可以，不太合理。