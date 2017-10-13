嘉義電視台主持人創老鼠會 涉吸金被法辦

2017-10-13 12:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義李姓電視台主持人今年7月成立「必得富互助會」，涉嫌以拉下線可獲得安置金方式來招攬會員，2個月金流達百萬元；嘉義縣警察局刑警大隊獲報進行追查，傳喚李姓主持人偵訊，依違反銀行法將他移送法辦。

嘉義縣警局刑警大隊偵二隊偵辦必得富互助會，發現在電視台擔任主持人的35歲李姓男子以主持節目時與知名藝人合影照片來取信民眾，刊登於臉書社團及LINE網路群組，招攬會員加入「必得富互助會」社團投資。

警方調查，李姓男子以俗稱老鼠會的方式違法吸金，新會員先繳2000元互助金投資加入必得富互助會後，取得會員編號並開始尋找互助夥伴，每推薦一人可取得1000元獎金，並持續推薦新會員加入必得富互助會。

李姓男子將會員組織分成四層，舊會員招攬新會員後安置於第一層可得到100元安置金，第二層可得到150元安置金，第三層可得到200元安置金，第四層可得到250元安置金等；李某設立「必得富事業解說群」LINE群組，讓舊會員在網路上招攬新會員加入，舊會員還會在LINE群組中上傳自身的存摺收入照片來吸引新會員。

警方調查，必得富互助會全台入會人數已達400多人，加入LINE群組人數已超過1200人以上，李姓男子以妻子名義開銀行帳戶，提供會員匯入資金，至今交易明細有700多筆，金流超過百萬元，涉及違法吸金；警方李某到案說明，他指不知道此舉違法，只是成立平台讓會員可得到收入，發放獎金。

由於互助會剛成立兩個多月，檢警就已掌握，也要求李某不得再吸金，因此大多數會員投資還不高，無人提告詐欺。

警方表示，此互助會並無實際投資或生產，僅靠拉下線來繳會員費來發放獎金，通常到最後創辦人或上游吸金到一定程度時就會捲款而逃，或是「爆了」而無法再支付獎金，幸好這次僅成立兩個多月就破獲，參與會員尚無重大損失。