中正大學周邊毒狗婦人被逮 最重關5年、罰500萬

2017-10-13 12:14

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中正大學周邊在9月傳出有民眾毒狗事件，9隻流浪狗陸續誤食摻有毒物的豬皮後口吐白沫抽搐，警方鎖定1名王姓婦人涉案，昨收到農委會藥物毒物試驗所報告後，確認犬隻均因吃到農藥而亡，今至婦人家中查獲「年年春」等農藥，王婦坦承犯案，依「動物保護法」規定，王婦最重可處5年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。

警方調查，64歲王姓婦人在三興村自宅旁，圈養20隻雞隻與豬隻，平時騎機車在三興、豐收村等蒐集餿水，餵養雞、豬；因把餿水吊掛在機車置物勾，而常被流浪狗追趕，加上飼養的雞隻常被流浪狗咬死，才用豬皮摻不明液體，在中正大學附近的神農路、公園路等地毒狗。

警方上午前往王婦家中搜索，她起初見到員警仍否認犯案，直喊「我不曉得」、「不是我下毒的」，直到員警向王婦出示路口監視器所拍攝的王婦下毒畫面，才坦承犯案，並帶員警至儲放農藥的櫃子，起出2瓶「年年春」、「草丈根」農藥。

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護課長張安吉說，「動物保護法」對虐貓犬行為加重罰則，相較於現行故意、虐待傷害動物、宰殺犬貓罰則，從1年以下有期徒刑、併科10萬至100萬罰金，提高為2年以下徒刑，罰金增至20萬至200萬元，另毒狗、槍殺複數犬隻，可處1年以上、5年以下徒刑，併科50萬至500萬罰金。

嘉義市動物守護協會理事長吳育才表示，9月16日接獲民眾訊息指稱，9隻流浪狗在中正大學附近死於非命，地點多集中在中正大學前的超商附近，今得知涉案婦人遭逮，相當欣慰。

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