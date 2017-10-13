心情不好！昨天凱道痛毆員警 伊朗男今晨再毆警

2017-10-13 11:47

〔記者陳薏云／新北報導〕一名31歲伊朗籍男子瓦希德（音譯）昨上午11時才在凱道痛毆2名員警，造成員警頭破血流，沒想到昨晚無保請回後，今早6時許又在永和區鬧事，先與公車司機爭執，毆打司機臉部，警方到場後，瓦希德又使出專業拳擊伎倆，痛毆林姓員警，支援警方到場後將瓦希德壓制逮捕，瓦希德還稱「我失業不開心啦！」

警方調查，瓦希德昨晚無保請回，限制住居，返回永和區住處休息，沒想到早上6時許出門，又直接走到馬路上攔截一台接駁公車，林姓司機怕瓦男危險，停車下車表示「你這樣很危險耶！」沒想到瓦男舉起雙拳，就往司機臉上揮，造成林姓司機右眼瘀青，更把司機的雨刷折斷。一旁民眾看到立即報警，秀朗派出所警員林子懿隨即前往查看。

林員到場時，瓦男突然失控往前跑到永利路中央，要繼續攔車，林員協同民眾把瓦男拉到路邊，瓦男突然爆走，舉起雙拳往林員臉上猛打，林員立即呼叫支援，並與瓦南在路上扭打，支援警方隨即將瓦男壓制，沒想到一查身分，竟發現瓦男就是昨天在凱道痛毆員警的男子。

瓦男遭逮後向警方以不流利的中文表示「我喝醉了！」但警方酒測後發現瓦男並無酒精反應，瓦男又改口「我失業心情不好。」說詞反覆不清，據鄰居表示，林男在林森路開設肥皂香氛店，今早就是從店裡出來後攔下公車，後發生衝突。目前警方仍在製作筆錄釐清動手原因。訊後將依傷害、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

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