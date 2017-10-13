數十年不見的「初戀」來電 66歲婦人心動險失170萬

2017-10-13 11:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市66歲吳姓婦人接到一通男子的電話，對方假裝神秘，要吳婦「妳猜猜我是誰？」吳婦聽聲音，感覺好像是數十年不再見面的初戀情人「天助」，對方也順水推舟，自稱自己就是「天助」，因為房子金額不足要調頭寸，才鼓起勇氣向吳婦借錢，吳婦回想時往日甜蜜時光，一時思緒澎湃，趕緊匯款170萬元，銀行人員阻止她並通知警方，她才驚覺受騙。

台中市政府警察局第六分局永福派出所上月20日接獲銀行人員報案，表示吳姓婦人臨櫃要匯款170萬元至陌生帳戶，行員細心詢問吳婦，吳婦卻支支吾吾，行員直覺吳婦遭騙，請警方到場協助。

吳婦告訴員警，她接到男人電話，要她「猜猜我是誰？」她感覺口音很熟悉，很像是數十年不見的初戀情人「天助」，初戀情人說，買房子金額不足要調頭寸，時限內未匯入足夠金額給銀行，信用會不佳，希望能商借170萬元，她一時思緒洶湧，趕緊到銀行要匯錢給「天助」。

警方發現，對方要求吳婦匯款的帳戶，已經被列為詐騙警示帳戶，警方並通報165反詐騙中心將詐騙帳戶凍結，警方指出，「猜猜我是誰」的詐騙手法層出不窮，常利用人與人之間的信任感，進而詐騙成功並協助後續處理事宜，接到類似電話應謹慎，應先行查證，千萬不要急著匯款。