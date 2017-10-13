真是有樣學樣！泰籍情侶來台設置詐欺機房專騙泰人

2017-10-13 11:09

［記者楊政郡／台中報導］國內首度破獲泰國籍情侶檔THANYAWAN 及NATTHASIT，召募泰國籍成員來台，承租台中市西屯區透天厝為訓練中心及苗栗頭份成立詐騙機房，專門詐騙泰籍民眾，12日報由檢察官陳信郎指揮，現場查獲THANYAWAN等18名泰籍嫌犯及洪姓等7名台籍嫌犯，查扣電腦、電話機、泰文雙語詐騙教戰手則、泰國民眾個資、分配成數、泰國金融帳號及電話門號等犯罪證物，移送台中地檢署偵辦。

調查局中機站9月間接獲泰國司法部特別調查署通報，要求進行這起司法互助案件，他們發現泰國籍情侶THANYAWAN及NATTHASIT，共謀來台尋求詐騙技術合作，由他們招募同鄉村民來台參與詐騙，7、8月間陸續設置電信機房，利用網路電話詐騙泰國民眾。

中機站經月餘埋伏、跟監，在7、8月間就有泰籍人士以旅遊名義來台，9月有9名泰籍人員來台，以泰國籍情侶THANYAWAN及NATTHASIT為首，在台中市西屯區承租透天厝成為人員訓練中心，在苗栗頭份設置電信機房。

洪姓等7名台籍人士提供技術，在西屯區據點擔任指導老師，加入該集團，指導任務編組扮演一線、二線及三線角色，分別假冒泰國「清邁府防制毒品辦公室」、「泰國郵政局」、警察、檢察官或金融監理人員等身分，詐騙話術大致上「佯稱被害人身分遭冒用，涉嫌犯罪為由，要求被害人將錢轉匯入詐欺集團掌控之人頭帳戶中」。

本案查扣之泰國金融帳戶及受害民眾基資等，後續將與泰國方面協助查證相關受害人及受害金額。2個現場共查獲18名泰籍嫌犯及洪姓等7名台籍嫌犯，及電腦、電話機、泰文雙語詐騙教戰手則、泰國民眾基資、分配成數、泰國金融帳號及電話門號等犯罪證物，全案移送台中地檢署偵辦。

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