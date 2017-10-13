失蹤女子今凌晨現「聲」高雄捷警隊派車助母女團圓

2017-10-13 10:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕35歲、領有身心障礙的楊女，昨中午下課後卻沒回家，楊母等到3點多發現不對勁，陸續像轄區警局、高雄捷運警察隊求助直到今天凌晨終於找到楊女，捷警隊考量凌晨交通不便，派警車先讓母女會合，再把兩人送回家。

捷警隊表示，領有身心障礙手冊的楊女昨下課後一如往常，自捷運後驛站搭乘捷運，並於捷運鳳山站下車返家，但直到下午15時許，母親發現楊女尚未回來，連忙外出至捷運鳳山站尋找未果，焦急之下，先向轄區鳳山警分局報案協尋，晚間20時許再向捷運警察隊求助，希望調閱監視器尋找。

捷警朱友卿到場瞭解後，隨即陪同楊母至捷警隊調閱監視畫面，發現楊女於13時自捷運後驛站上車，來到美麗島站轉搭橘線後就下落不明。

捷警陳全成、張富良除持續安撫楊母情緒，並逐站調閱監視畫面積極尋找，同時通知線上警力、高捷行控中心通知橘線各站站務協尋，直到昨夜仍無楊女行蹤。

今凌晨0時45分許，還在捷警隊看監視器畫面的楊母手機忽然響起，電話彼端傳來熟悉聲音，原來是楊女搭乘捷運坐過頭、下錯站，想返家卻又走錯方向、越走越遠，一路步行到鳳山過埤路一帶，後來向超商店員借用電話撥打楊母手機，終於聯繫上媽媽。

捷警考量夜深叫車不易且有安全之虞，遂以警備車將楊母載送至過埤路超商與楊女會合，並將母女兩人安全送回家。