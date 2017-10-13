1歲娃鑽狗籠、遭濺鍋油樣樣來 保母過失被訴

2017-10-13 09:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市王姓保母受託照顧一名1歲林姓女童，但王女完全不稱職，先是不小心讓熱鍋油噴濺到女童身上，女童鑽狗籠、爬沙發也不管，放任亂撞、跌落，林姓夫婦接回自己心愛的女兒時，見到滿身傷痕，認為保母蓄意毆打女童，憤而向王姓保母提告傷害，但檢方認為，難以認定王女傷害女童故意，故依過失傷害罪嫌起訴。

起訴書指出，24歲王姓保母今年1月起，受林姓夫婦之託，以每個月1萬7000元的報酬，於週一至週五上午9點至晚間6點照顧林姓1歲女童，對於林姓女童的身體與生命安全負有注意義務。

但王女先於今年3月間，在廚房煮飯時，未注意女童進到廚房且靠近鍋爐，任由熱油噴濺到女童左臉，4月女童又鑽進王女住處電視機旁的狗籠中，王女也未加以制止，導致女童撞擊籠框，左耳受了傷，甚至連女童爬上沙發，王女也未加以注意任由其跌落，導致女童雙側臀部、髖部及頭部受到挫傷。

林姓夫妻接回女童時，看見孩子遍體鱗傷，實在忍無可忍，憤而向王姓保母提出傷害告訴；王女於偵查時辯稱，他並非故意，不知道女童為何會受傷；檢方也認為，女童所受的傷害難以認定是保母毆打所致，加上女童遭熱油噴濺及撞狗籠受傷後，保母也隨即以Line通知家屬，被告應無故意傷害的犯意，故傷害罪不起訴，依過失傷害罪嫌起訴。

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