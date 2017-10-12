10/12 今彩539頭獎開出3注！威力彩頭獎摃龜

2017-10-12 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月12日）開獎的第106000082期威力彩，頭獎摃龜；第106000244期今彩539，頭獎開出3注，每注可得1000萬元，分別由台中市豐原區中山里信義街75號1樓的「三億運來彩券行」；花蓮縣花蓮市民享里府前路636號1樓的「神機妙算投注站」；台中市北屯區水湳里中清路二段116號1樓的「宜益頭獎之家彩券行」開出。

第106000082期威力彩中獎號碼為：「第一區：04、17、20、25、27、33。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得2653萬2032元；參獎共10注獲得，每注可得15萬元；肆獎共35注獲得，每注可得2萬元；伍獎共206注獲得，每注可得4000元；陸獎共1584注獲得，每注可得800元；柒獎共3407注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬9194注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1954注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5329注中獎，每注可得100元。

第106000082期38樂合彩中獎號碼為「04、17、20、25、27、33」，五合摃龜；四合共2注獲得，每注可得6萬7500元；三合共61注獲得，每注可得5750元；二合共1420注獲得，每注可得750元。

第106000244期今彩539中獎號碼為「23、26、28、32、36」，頭獎開出3注，每注可得1000萬元；貳獎共268注獲得，每注可得2萬元；參獎共7140注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2807注獲得，每注可獲得50元。

第106000244期39樂合彩中獎號碼為「23、26、28、32、36」，四合共7注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共362注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9490注中獎，每注可得1125元。

第106000244期3星彩中獎號碼為「286」，正彩共58注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000244期4星彩中獎號碼為「8816」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」