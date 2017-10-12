人妻瀏覽好友臉書 赫見她與老公偷生女

2017-10-12 20:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹賴姓人妻瀏覽好友黃女的臉書時，發現黃女3個月大的女嬰眉宇之間頗像自己老公高男，加上高男與黃女平日過從甚密，追問之下老公竟大方坦承「沒錯！孩子是我的！」新竹地院依通姦罪判處黃女徒刑2月，得易科罰金。

判決書指出，越南籍黃女為翁男配偶，高男則為賴女配偶，而黃女也認識高男夫妻，黃女明知高男為有婦之夫，仍於104年6月在新竹縣新豐鄉汽車旅館內，與高男發生關係。

黃女去年3月間產下女兒，並於去年6月8日將女嬰照片張貼於臉書社群網頁上，經賴女瀏覽時，發現女嬰的五官與先生長得極像，加上黃女懷孕後即下落不明，當下懷疑以往與黃女走得很近的先生「涉有重嫌」，於是出言質問，沒想到高男竟爽快坦承，自己與人妻小三生下此女。

賴女說，她在瀏覽臉書網頁時，發現黃女將女嬰照片貼在臉書網頁上，她就已經起了疑心，感覺這孩子好像是先生的種，而且她是先向黃女先生翁男求證，得知女嬰並非翁的，心中已經有了答案，再質問先生，沒想到高男居然坦承「沒錯！孩子是我的！」這才知悉先生通姦犯行。

由於黃女一開始並不想面對這些事情，加上與先生已經撕破臉，因此檢方在屢傳不到的情況下，一度對她發佈通緝，黃女才到案說明，坦承偷吃人夫產下一女。

翁男則說，妻子黃女104年12月間告知已經懷孕，但肚子裡面的孩子，不是他的種，妻子曾經一度離家出走，下落不明，他又向高男質問，高男向其坦承通姦犯行，並於去年1月砸錢跟他達成和解，而事後他也已經與黃女協議離婚，最後新竹地檢署依通姦罪嫌起訴高男與黃女。

法官審酌黃女係有配偶之人，理應知悉夫妻雙方互負忠實義務，關乎婚姻關係之圓滿，然竟無視於社會風俗禮教，未能謹守男女分際，影響告訴人家庭程度非輕，雖犯後坦承犯行，然迄今尚未與賴女和解且未取得諒解，且現已與同案被告高男結婚，因此判刑2月。