酗酒多年還在兒子婚禮鬧場 暴力夫被休

2017-10-12 21:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓男子酗酒多年，不僅對妻子林女動手，甚至連兒子的婚禮也被他鬧事搞砸，妻子憤而帶3個孩子離家出走，並訴請離婚，新竹地院法官判准。

林女說，72年結婚後，育有3名子女，先生酗酒多年，她每天生活在遭施暴恐懼中，於是在100年端午節，與子女一起離家出走。先生在次子婚禮當天，居然還喝酒鬧事，她對先生已無感情，不想再過以前的生活。夫妻雖曾簽立離婚協議書，卻被先生撕毀。

劉男則告訴法官不同意離婚，也未簽立離婚協議書。以前雖愛喝酒，但未至酗酒程度，現在已戒菸酒。他未毆打妻子，夫妻在一起時，他雖會開玩笑說要打妻子的手，但沒有真的打，只不小心有肢體碰觸，若妻子不高興，他願意道歉，保證以後不會再發生此事。

至於次子婚禮時，他是與女婿發生爭吵。100年時，妻子早出晚歸，夫妻發生爭執後，妻子即離家，他不知妻子住處，打電話也無回應，他希望妻子回到家庭，過新的生活。

大兒子到庭做證說，他小時候父親就有酗酒習慣，每天喝酒，喝醉後有時會碎碎念、自言自語，亂丟東西把家裡弄亂，也會罵人。後來母親離家，兄弟都跟媽一起走。二兒子也說，之前與父親住一起時，他幾乎每天都在亂。

兒子也作證說，曾看過父親因酗酒、與母親意見不合，毆打母親2次。

法官認為，彭男確實曾對妻子有肢體暴力，已嚴重危及身體及精神安寧，並已逾越夫妻所能忍受的程度，判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆