飛來橫禍！聯結車撞斷標誌桿 砸死對向駕駛

50歲顏姓聯結車駕駛，去年10月駕車北上失控撞倒百公斤的限速標誌桿，標誌桿砸向南下內側車道，擊中40歲高姓男子駕駛的轎車，高男頭部受創送醫不治。（資料照，記者廖雪茹翻攝）

2017-10-12 19:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕50歲顏姓資源回收聯結車駕駛，去年10月駕車行經中山高北上湖口路段，為閃避突然從外側駛入中間車道的轎車，失控撞向中央分隔島，撞倒重達百公斤的限速標誌桿，標誌桿砸向南下內側車道，不偏不倚擊中40歲高姓男子駕駛的轎車，轎車車頂遭砸破，高男頭部受創送醫不治。新竹地院今依業務過失致死罪判顏男有期徒刑7月。

判決書指出，去年10月26日上午10點多，顏男駕駛資源回收聯結車北上，行經中山高85公里處，突然失控衝撞內側中央分隔島，撞倒分隔島上的限速標誌桿，標誌桿砸向南下內側車道，擊中高男行駛的白色轎車車頂，轎車車頂砸破一個大洞，高男頭部受創，轎車滑到路肩停下。

高男轎車上行車紀錄器錄下驚悚過程，高男原本行駛在南下內側車道，左前方看到聯結車車頭衝向中央分隔島，撞斷限速標誌桿，上百公斤標誌桿砸向駕駛座，擋風玻璃碎成蛛網狀。

警消獲報救援，高男卡在變形車體內，救護人員從後車廂將他拉出，但因頭部受創嚴重，送醫前已無生命跡象，經到院急救仍不治。肇事顏男酒測值為0，供稱要閃避前車才失控。新竹地院判顏男有期徒刑7月。