台大出礦泉水？ 業者侵商標權判賠8萬

2017-10-12 19:03

〔記者王定傳／新北報導〕台灣大學日前發現，有一款礦泉水瓶身外打上「台大」名義，經調查是佳和食品股份有限公司所為，提訴求償；智慧財產法院認定，兩者高度近似，且使用於同一或類似商品或服務，判佳和食品賠償8萬餘元，且不得製造、持有、陳列、販賣及使用類似礦泉水。

判決書指出，96及97年間，台灣大學已向智慧財產局申請註冊「臺大及台大」商標，指定使用於果汁、水、鮮乳等類別；台灣大學卻發現，佳和食品竟生產一款礦泉水，包裝外打上「台大」字樣。去年，台大發函佳和食品，要求除去「台大」商標，佳格食品反而向台灣大學申請「台大」商標授權使用，並請求「按每年權利金10萬元」計算，但被拒絕。

台灣大學事後發現，仍有台大礦泉水在外流通，因而向佳格求償50萬元，並要求不得再使用。佳格食品則主張，他們的前身萬佳津公司早於96年2月間就使用「台大」字樣，有發票影本為證，而佳格是104年底才設立，去年10月已停止製造銷售這項商品，市面上如果還有，也是之前未收回的部分，縱有侵害商標權，也屬輕微。

法官認為，兩者高度近似，且使用於同一或類似商品或服務，加上台大商標的識別性高，有致相關消費者混淆誤認之虞。另外，佳格與萬佳津各別獨立，佳格公司不可以萬佳津公司的行為作為抗辯。