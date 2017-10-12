開放網友睡老婆 他一旁觀看「掏槍」仙人跳

2017-10-12 18:30

〔記者黃文瑜／台南報導〕一名82年次的李姓男子因賭博欠債，找有性需求的「出外人」，免費約炮，甚至把自己的老婆推下海，一般男網友由老婆提供服務，最後仙人跳，向男網友要3到10萬遮羞費。遇到男同志，則自己提供半套服務，最後以得性病為由，向對方索賠，甚至也有受害者被主嫌脅迫，淪為幫李男恐嚇其它被害人的打手，受害人不計其數，讓李男得逞100多萬，有被害人向警方報案，警方循線搜證，今日將他逮補到案，並依組織、詐欺及傷害、槍砲彈藥管制條例移送法辦。

李男在網路UT南部人聊天室交友約炮，細節則用line私下約，有時約在自己家中，有時約在汽車旅館，一般男網友推79年次的妻子下海和男網友做愛，自己則在一旁觀看，完事後讓對方吸食安非它命，「先禮後兵」再要求遮羞費，3到10萬元不等，若被害人不從，便拿槍指著對方，要被害人就範，若被害人不從就毆打一頓，並要求被害人和他一起恐嚇其它被害人。

有一名男同志，同樣在網路上與李男約炮，李男也「照單全收」自己提供半套服務，之後恐嚇男同志自己得性病，要求賠償，男同志認為受騙向警方報案，經過警方搜證，今日將李男逮補到案，依組織、詐欺及傷害、槍砲彈藥管制條例移送法辦。

善化警方表示，受害者很多，但多都羞於報案，因此鼓勵有相似經驗的民眾向分局報案。