鼓手妻子偷情被捉包 小王辯稱仙人跳

2017-10-12 18:05

〔記者王定傳／新北報導〕丁姓鼓手發現妻子與林姓男子有染，氣炸求償100萬；林男辯稱丁妻隱瞞已婚身分，認為自己遭到仙人跳，不過，新北地院法官發現，林男曾在日記中記載：「在烏石港時，我知曉了一切，仍牽妳的手，摟你的腰，冒著風險，違反著道德規範」，判林男賠償20萬元。

據查，丁男本身是名音樂老師，也曾在藝人演唱會擔任鼓手，他與妻子於104年間結婚，育有1子，隔年，妻子卻透過通訊軟體結識林男，發展成婚外情，頻繁出雙入對、接送、用餐、單獨旅遊、進出旅館。

丁男察覺怪異抓包，林男認錯坦承與丁妻跑到永安漁港、宜蘭鷹石尖、烏石港、外澳沙洲、南方澳情人灣、羅東夜市幽會，他的筆記本還露骨地寫下嘿咻過程，丁男氣炸求償100萬元。

從軍擔任中尉、目前已退役的林男反控，丁妻隱瞞已婚身分，去年9月出遊到了摩鐵時，她突然坦白已婚卻又拐他上床，事後竟稱偷情已被抓包，還要他寫下悔過書，威脅將揭發此事毀他軍職聲譽；林男認為有預謀設局之嫌，他是實際被害人。

法官調查，林男的日記中明確記載：「妳也向我說明妳已婚…在烏石港時，我知曉了一切，仍牽妳的手，摟你的腰，冒著風險，違反著道德規範…」可見林男最遲至在出遊時已知丁妻已婚，而非在嘿咻前；可上訴。