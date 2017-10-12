雷射後皮膚發紅 患者友人索賠大鬧診所拘役20天

2017-10-12 17:31

〔記者王俊忠／台南報導〕一對蔡姓男女在105年9月6日時，為了索求醫療賠償事宜到南市一家皮膚科診所理論，與診所負責人醫師王正坤起爭執，蔡男竟舉起診間椅子欲丟向王正坤。台南地檢署依恐嚇危害安全罪嫌起訴蔡男，並聲請法院對蔡判處拘役20日。

王正坤對此聲明強調，很開心拿到南檢處分書，因為醫療暴力零容忍，正義公理終於得到伸張。

檢方處分書指出，63歲的蔡姓男子與蔡姓女子（不起訴處分）於105年9月6日晚間9點許，一起到南市東區裕義路上的皮膚科診所，與診所負責人王正坤商談醫療賠償事宜，雙方因存有歧見起了爭執，蔡男竟當場舉起診間座椅，作勢欲朝王正坤丟擲，恐嚇其身體安全，使王正坤心生畏懼。蔡男在檢方訊時坦承犯行不諱。

王正坤表示，這對有前科的男女當時到皮膚科診所砸店，揮拳拍桌、拿椅子要砸人、與醫師拉扯，要向他索賠209萬元，當天看診的病人群聚圍觀，更有來看診皮膚病的70歲老人嚇得退掉掛號，離開暴力衝突現場。

此次非法醫療暴力，中華民國醫師公會全國聯合會聲援支持王正坤提告，絕不能姑息、善罷甘休，因為醫療人員在繁忙工作下，還常受暴力威脅，會使醫護人員放棄醫護職業，造成醫療人力缺乏，不利於社會國家發展。

曾任南市醫師公會理事長的王正坤說明，來砸店的這對蔡姓男女，是因為蔡女於105年到診所接受蔡姓醫師雷射治療，事前蔡女簽署雷射知情同意書，同意書載明雷射後皮膚可能會發紅，術後當晚蔡女請鄭姓美容師到家中按摩臉部，隔天皮膚發紅，蔡女為此夥同蔡男到診所向他索賠209萬元，被他拒絕後，蔡男以暴力相向，診所變成暴力現場，他憤而提告。

王正坤表示，蔡男還自稱是「國安局人員」，且據診所監視器畫面顯示，蔡女離開診所時，臉部並沒有紅腫，為何經過鄭姓美容師到蔡女家中按摩治療臉部後，臉部就出現紅腫，案子內情恐怕不單純。他堅持訴訟到底，只是想對於醫療暴力發揮警示效果，既然檢方已聲請法官簡易判處拘役二十日，這也是他原諒蔡男的一種表示。