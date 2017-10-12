調查局大風吹 一級主管調動51人

2017-10-12 16:53

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部核定調查局一級主管、調查處處長、工作站主任及相關簡任職務人事調整案，調動51人次，其中新任處長9人、新任工作站主任11人，將於10月26日到任新職；其中，國家安全維護處處長陳榮富，調派主任秘書室研究委員、毒品防制處處長蘇中山，調派主任秘書室研究委員、資通安全處處長藍元鳴，調派主任秘書室研究委員。

國內安全調查處處長羅曉平，調派主任秘書室研究委員；台南市調查處處長潘仲隆，調派研究委員會研究委員；高雄市調查處處長陳國璋，調派研究委員會研究委員；航業調查處處長簡安祿，調派國家安全維護處處長；洗錢防制處副處長任貴清，調陞毒品防制處處長；台中市調查處副處長廖本鴻，調陞國內安全調查處處長。

台北市調查處副處長熊一山，調陞通訊監察處處長；總務處副處長陳國清，調陞總務處處長；總務處處長彭家慶，調派新北市調查處處長；高雄市調查處副處長秦太龍，調陞臺南市調查處處長；通訊監察處處長蔡文郎，調派高雄市調查處處長；桃園市調查處副處長汪仁成，調陞航業調查處處長。

南部地區機動工作站主任余福明，調陞廉政處副處長；苗栗縣調查站主任鄭國明，調陞經濟犯罪防制處副處長；台北市調查處政經調查站主任段繼開，調陞洗錢防制處副處長；南投縣調查站主任葉長青，調陞資通安全處副處長；國家安全維護工作站主任林世偉，調陞保防處副處長。

宜蘭縣調查站主任張礽達，調陞總務處副處長；彰化縣調查站主任孫承ㄧ，調陞臺北市調查處副處長；北部地區機動工作站主任楊正茂，調陞新北市調查處副處長；新竹市調查站主任陳在鋒，調陞桃園市調查處副處長；新竹縣調查站主任林淵源，調陞台中市調查處副處長；新北市調查處副處長顏正義，調派高雄市調查處副處長。

秘書室專門委員兼國會聯絡組主任謝宜璋，調陞高雄市調查處副處長；基隆市調查站主任秦少興，調陞航業調查處副處長；新北市調查處雙和調查站主任王忠彥，調派秘書室專門委員兼國會聯絡組主任；澎湖縣駐區督察蔡承澍，調派高雄市調查處專門委員；國內安全調查處專門委員傅宏亮，調派該處簡任秘書。

國際事務處專門委員劉逸凡，調派該處簡任秘書；新竹縣市駐區督察吳延燦，調派督察處簡任督察；宜蘭縣駐區督察謝健，調派督察處簡任督察；金門縣駐區督察王俊生，調派督察處簡任督察；馬祖調查站主任王大明，調派督察處簡任督察；高雄市（一）駐區督察李進添，調派台南市駐區督察；高雄市調查處副處長王仙友，調派高雄市（一）駐區督察。

總務處簡任督察林永青，調派宜蘭縣駐區督察；高雄市（二）駐區督察董金水，調派新竹縣市駐區督察；台北市調查處中正調查站主任何中明，調派宜蘭縣調查站主任；桃園市調查處桃園調查站主任王金貴，調派基隆市調查站主任；航業調查處臺中調查站主任李華君，調派新竹市調查站主任；新北市調查處新店調查站主任洪德昌，調派新竹縣調查站主任。

台北市調查處士林調查站主任李歙明，調派苗栗縣調查站主任；嘉義市調查站主任王光旭，調派彰化縣調查站主任；台南市調查處府城調查站主任劉清安，調派南投縣調查站主任；高雄市調查處苓雅調查站主任朱源祥，調派嘉義市調查站主任；台北市調查處機動工作站主任林中輝，調派北部地區機動工作站主任；高雄市調查處機動工作站主任林志龍，調派南部地區機動工作站主任；台中市調查處豐原調查站主任蕭清淵，調派國家安全維護工作站主任。