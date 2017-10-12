南投警車開道破車陣 救回氣喘男童一命。

2017-10-12 15:45

〔記者謝介裕／南投報導〕氣喘發作奄奄一息，又遇上交通打結怎麼辦？南投縣竹山鎮街頭驚險上演這一幕，10月9日國慶連假第3天，下午4時30分許，1名翁姓女子慌張衝進竹山分局延平派出所，聲稱在自小客車內的4歲姪子，因氣喘發作呼吸困難必須送醫急救，執勤警員陳建杰見狀便祭出「警車開道」措施，引領家屬車子前往竹山秀傳醫院，及時挽救男童生命，讓家屬感謝不已。

警方表示，案發當時，警員陳建杰正在延平派出所內服勤，突然看見翁姓女子神情慌張的衝進所內求救，告知其4歲的姪子在住家附近玩耍時，突然氣喘發作，便就近前往診所診治，惟診所醫生認為病情嚴重，有必要轉送醫院進一步檢查治療。

怎料，原本從延平住家到距離最近約1.5公里的竹山秀傳醫院，平時只需10分鐘左右，卻因國慶假期湧現的車潮，導致車子陷於車陣，只能龜速前進，深恐延誤其姪子就醫，遂登門求助。

警員陳建杰聞後研判，送醫的時間快慢係男童能否急救成功的關鍵，遂放下手邊工作，當機立斷駕駛警車沿途開啟警示燈及警鳴器，引導翁女駕駛的自小客車趕到醫院，也順利救回男童一命。

翁女對陳員一路前導送醫，且抵達醫院後還在旁協助關心的作法，也再三表達感謝之意，直說遇到「好警察」，才助其姪子逃過此劫難，陳員則謙稱，他只是善盡職責罷了，也為「警察是人民的保母」，作了最佳的詮釋。