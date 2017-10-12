馬偕冒名風波 林璨出面不排除反控誣告

2017-10-12 15:19

［記者楊政郡／台中報導］這幾天陷入「假名片」風波的亞大醫院副院長林璨，今日下午首度現身召開記者會，重申他感覺無端被捲入這場風波，自己沒有必要假冒馬偕醫院副院長之名；律師王邦安指出，如果事後發現此案有人刻意誣衊、操作，不排除提起誣告。

亞洲大學附屬醫院副院長林璨，遭指控假冒馬偕醫院名義赴中國洽談合作蓋醫院事宜，104年間持馬偕醫院副院長之名片赴上海地區，馬偕醫院11日已正式提起偽造文書、商標等告訴。

林璨前幾日以書面回應，今日召開記者會，重申他是無端被捲入這場風波，本身毫無犯意，他有何必要假冒身分，在他的認定中，他就是公司宜捷公司的顧問，執行宣總經理交派的任務，執行2個月後宣總經理喊停，他就停止運作回台，他與公司有誠信關係，不知道有何錯誤之處。

林璨對外界多項疑點說明如下：

一、本人係於民國104年10月起，任職於「宣捷生物科技公司」，擔任顧問職務，主要工作內容是為該公司發展大陸相關業務，任職期間與「中國醫藥大學附屬醫院」及「亞大醫院」均無任何關係，此點必須先說明。

二、本人於民國104年10月至105年8月，任職於「宣捷生物科技公司」，由宣昶有總經理指派在中國成立醫院，委由我擔任聯繫窗口，負責統籌建院業務。

三、有關媒體報載之「假名片」爭議，是由「宣捷」公司於104年12月派人交付與我，並告知合作對象為馬偕醫院，至於該名片出處為何，本人事先並不知情，基於長官與部屬信賴關係，本人也未多所質疑。

四、至於媒體刊登之北京天壇合影照片，為105年5月公司所安排行程，事前本人也未知悉出席人員為何，團員合照僅為到此一遊性質。

五、有關於合作建院事務，因後續諸多因素並未持續進行，僅止於討論階段，於民國105年1月底即終止該案，對於今日引起外界風波，本人也感到十分震驚與訝異，希望藉由此聲明，提供媒體朋友參考，勿對本人現任職單位造成傷害。