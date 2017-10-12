偽簽眼科名醫姓名搞投資 惡房東張淑晶判刑4月

2017-10-12 15:17

〔記者王定傳／新北報導〕「惡房東」張淑晶的哥哥張振盛與許姓男子合作投資位於新北市中和區的建物，打算裝潢後出售，但因房子漏水問題，兩人不堪負荷，張淑晶得知後提議找金主投入，作為分租套房使用，但她卻沒取得金主，也就是板橋信合美眼科診所院長盧雪玉同意，在協議書上偽簽盧雪玉名字；新北地院依偽造文書罪，判張淑晶4個月徒刑，可上訴。

據查，張振盛與許男原本瞄準中和區的建物作為轉售使用，但因漏水嚴重、修繕費用高昂，兩人不堪負荷，張淑晶得知後提議可引進金主幫忙，將房屋改為套房出租，並指出金主就是盧雪玉，張振盛上網搜尋盧女姓名，發現她是知名眼科醫生，因而答應合作。

不料，張淑晶竟未取得盧雪玉同意，在第一份協議書上偽簽盧雪玉姓名，表示同意投資，雙方事後又再簽署第二份協議書，盧女仍未現身，只有張淑晶一人處理，並於盧雪玉名字旁簽立「張淑晶代」，用以表示盧雪玉授權。

不過，張振盛發現盧女所承諾資金一直沒付，發覺怪異，對盧女提出返還不當得利訴訟，盧女才發覺名字遭冒用提告；張淑晶辯稱，盧雪玉確實與她一起投資，第一份簽名是盧女所簽，第二份則是獲得盧女授權代簽。

合議庭將張淑晶與盧雪玉歷次涉訟書狀、筆錄及日常文件中所書寫的「盧雪玉」筆跡，與第一份協議書送鑑定，確認第一份並非盧雪玉所簽，且盧雪玉也否認參與投資，加上張振盛及許男均未看見盧女簽名，認定張淑晶偽簽，判刑4月。