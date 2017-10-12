副營長車內兩度猥褻女兵 還問「妳想要嗎？」

2017-10-12 14:47

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍六軍團某少校副營長被控前年利用督導業務之便，即使穿著迷彩軍服，仍兩度在車內搓、摸同行女兵的胸部與下體，甚至親吻女兵時，還色瞇瞇問她「妳想要嗎？」女兵當時嚇呆沒反抗，事後報告副連長揭發副營長淫行。副營長雖辯稱兩人是「單純男女交往關係」，並非長官壓迫女部屬關係，高等法院痛斥副營長說謊，今依2個利用權勢猥褻罪，判他5月徒刑，得易科15萬元，全案定讞。

此副營長是陸軍官校畢業，僅37歲即擔任陸軍六軍團某砲兵營少校副營長，案發時才39歲，而長相甜美的女兵入伍才1年，剛滿20歲，在該營隊擔任一兵彈藥兵，負責巡查庫房、檢整彈藥業務，副營長正好督導這項後勤業務，女兵自述，相關作業若沒有此副營長簽名，無法完成，對他又敬又畏。

判決指出，2015年11月2日上午，副營長開自己的轎車，指示女兵陪同到新竹一處彈藥庫清點彈藥，卻在午休時間載女兵到營外停在路邊，竟直接解開女兵胸罩和褲帶，連續撫摸她的胸部與下體，並親吻女兵左臉頰，前後約5分鐘才罷手。女兵受到嚴重驚嚇，回過神後，因面前這位色狼是副營長，不敢反抗，回營隱忍不敢張揚。

沒想到，副營長得寸進尺，不料隔天又被副營長指示陪他到桃園一處彈藥庫清點彈藥，同樣在午休時間，被副營長在路邊摸胸、搓揉下體並親吻約5分鐘之久，且副營長邊親女兵臉頰，還一臉得意問「妳想要嗎？」女兵氣得趕緊表態「我不要！」

女兵回營後，選擇不要隱忍，私下跟部隊裡的學姊訴苦，學姊建議她向輔導長反映，被黃姓副連長察覺女兵臉色有異，問出實情，黃立即向上級報告揭發副營長淫行。

副營長坦承兩度對女兵愛撫胸部、下體並親吻，但並非利用職務權勢，當時女兵不但沒拒絕，過程中還滑手機玩遊戲，甚至要求「可不可以不要那麼早回營區」。但女兵指控，和副營長絕無任何交情，是因副營長是直屬長官，且督導她的業務，怕被刁難，所以當場不敢得罪他，但她已當場拒絕副營長的猥褻犯行，學姊、副連長的說詞也一致。