水湳所一姐！2小時內查獲2名通緝犯

女警溫昱琪兩小時內接連查獲兩名通緝犯。（記者許國楨翻攝）

2017-10-12 14:28

〔記者許國楨／台中報導〕任警職才2年多的台中市第五分局水湳派出所女警溫昱琪，前天在短短兩小時的一班巡邏勤務中，接連查獲兩名分因傷害、不能安全駕駛的通緝犯，讓所內資深員警頻稱讚，評價堪稱水湳所一姐。

警方指出，溫員當天與同仁林富仁執行轄區巡邏勤務，行經北屯區瀋陽北路與水湳路口時，發現一名機車騎士滿臉通紅疑似有酒駕行為攔查，經使用檢測器施以初步檢測發現無酒駕情事，48歲的何姓駕駛人表示因皮膚病原故致滿臉通紅。

然溫員以警用行動電腦查詢何男資料時，發現何男竟是剛於前1天遭台中地檢署發佈的傷害通緝犯，何男警訊中供稱因工作關係長年居住工作地，未收到法院傳票出庭，致遭法院發佈通緝，因皮膚不佳被眼尖女警查獲只能自認倒楣！

溫員辦理完何男通緝案後繼續轄區巡邏，行經中平路時見一名坐在超商前男子，在看到警方時神情緊張還轉頭形跡可疑，溫員立即提醒同仁停車並對男子盤查，經以行動小電腦查詢，果然發現56歲的段男是台中地檢署所發佈不能安全駕駛的通緝犯，隨即帶返所辦理移送歸案手續。

段男供稱，平日從事臨時工居無定所，因久未與家人聯絡致法院屢傳不到才遭通緝；水湳所所長林俊昌表示，雖然溫女任警職才2年多，平日工作態度積極，此次在2小時巡邏勤務中查獲2名通緝犯，讓資深員警刮目相看。