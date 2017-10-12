心情不好怒砸提款機 嫌犯已逮到了

宜蘭縣員山鄉昨天下午提款機遭一名男子攻擊。（記者林敬倫翻攝）

2017-10-12 13:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉內城郵局昨下午提款機遭一名許姓男子攻擊，許手拿長型木樁猛打，貌似要撬開提款機的取款口，但是最後仍無法得逞，丟下木樁後離去，儘管沒有金錢損失，但是提款機損壞估計損失10萬元；警方經漏夜搜尋，於24小時內逮捕許男，全案警方依毀損罪嫌偵辦。

昨日下午1點，宜蘭縣員山鄉內城郵局的提款機遭29歲許姓男子持木棍攻擊，男子穿著藍色上衣，沒有蒙面，以固定樹木的長型木樁，先丟擲提款機，然後再以木樁前頭尖銳的部位猛戳猛打，就像跟提款機有深仇大怨一樣，年輕男子攻擊提款機10幾秒以後，就將木樁丟在地上，自行離去。

提款機取款口破壞得慘不忍睹，螢幕也有損傷，男子攻擊時周圍沒有人，郵局發現後趕緊報警處理，雖然男子沒有偷走金錢，但是提款機損壞估計損失將近10萬元。

警方經漏夜搜尋，今日上午在宜蘭縣復興國中附近一間手機店逮到人，許男供稱，因與家人發生爭執，離家出走需要用錢，才打算到手機店賣掉手機，砸提款機是因為心情不好，沒有要搶走裡面的錢；據了解， 許男領有有躁鬱症身心殘障手冊， 全案警方依毀損罪嫌偵辦。

宜蘭縣員山鄉昨天下午提款機遭一名男子攻擊。（資料照，記者簡惠茹攝）