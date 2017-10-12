同婚登記案回原點 北市府要請示內政部

2017-10-12 13:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市民政局今天表示，針對同性伴侶方敏與林于立（糖糖）結婚登記案回到原點，將行文內政部請示，在釋字748號的2年期限屆滿前，地方戶政機關後續應做何處置，因為這應該是全國一制性的做法。

同性伴侶方敏與林于立（糖糖）3年前想登記結婚，卻被台北市中正區戶政事務所人員婉拒，兩人不滿，提出行政訴訟，台北高等行政法院今日宣判，戶政機關拒絕同婚登記已違法，撤銷原處分；另兩人希望法官能命戶政機關接受同婚登記，法官則認為無法源依據，予以駁回。

北市民政局戶籍行政科長洪進達坦言，目前卡在沒有相關法源，現行戶政系統也沒辦法用同性身分證的登記，因此除了要修法，也要修改系統。

洪進達表示，高等行政法院判決撤銷原處份，也同時駁回同性伴侶立即登記的訴求，北市府很注重也很尊重同志權利，但這是全國一制性的問題，因為會在這一兩天內行文給內政部，請示在釋字748號的2年期限屆滿前，地方戶政機關後續應該怎麼做。

同志祁家威在102年向萬華區戶政事務所辦理結婚登記遭拒，104年聲請釋憲，台北市民政局同年聲請釋憲。大法官在今年5月24日做出釋字748號違憲解釋，認為現行法令為保障同性婚姻，令主管機關在宣告2年內須修法。