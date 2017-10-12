中市警局旁下手行竊 偷衣女太歲頭上動土就逮

2017-10-12 13:32

〔記者許國楨／台中報導〕不容太歲頭上動土！台中市西屯區一家位在市警局附近的服飾店遭竊，行竊過程被店家上傳網路後，網友調侃快速俐落的手法簡直是魔術師，有資深員警眼尖認出竊嫌，貌似過去曾在精明商圈犯下服飾竊案的劉姓女子，雙十國慶日當天上門揪出送辦。

這家位在大隆路、文心路口附近的服飾店，業者透過友人表示，一名女子本月7日晚上6點多進入店內，由於是第一次來的客人，店員隨即上前招呼，但對方一副對流行趨勢很了解的樣子，示意店員不用介紹他自行挑選即可，店員不疑有他，回到櫃檯繼續向熟識的友人介紹衣服，沒想到前後不到4分鐘時間，女子空手離開後，驚覺少了一件價值近2千元的時尚白色棉質背心。

為了提醒同業注意不要再有人受害，店家隔天將店內監視器影像上傳臉書社團「爆料公社」，同時擷取影像報案，並希望網友幫忙指認，由於整個行竊過程不到30秒，手法可說是老練、細心又大膽，有網友看了影片後說，老江湖熟手無誤，好手好腳的真可惜。

轄區第六分局市政派出所獲報展開調查，有資深員警眼尖認出，女竊嫌貌似去年1月曾以同樣手法，在精明商圈犯下服飾竊盜案的51歲劉姓女子，經過濾路口監視器，發現劉女當天行竊後騎乘Ibike離去的身形確認，進一步在雙十國慶日當天上門逮人並起出贓物。

劉女供稱，因精神上疾病，平常均有服藥控制，此次因忘記服藥，控制不了自己才發生偷竊行為，沒想到戴著口罩遮住半張臉，還是逃不了警方鷹眼；警方訊後除將全案依竊盜罪嫌送辦，並呼籲若有遭受相同手法竊盜店家出面指認。