鳳山暴斃男童今解剖 疑感冒或傷口併發致命

2017-10-12 13:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區1歲半林姓男童死亡，檢警今解剖複驗，研判死亡2至3天，證實男童生前有進食，但疑似感染肺炎，且肺部嚴重積水，左腳傷口組織壞死，懷疑感冒或傷口引發併發症致命可能性高，研判死亡2至3天，檢方告知林母涉嫌遺棄致死及過失致死罪，林母當面點頭認罪。

檢警調查，林女與許姓男友未婚生2子，長子1歲半，小兒子剛滿月，許男因竊盜案入獄，林女7月底帶2子住進女性友人鳳山區住處，8日上午9時發現長子陳屍房內，屍體長蛆且有屍臭味，她一時不知所措，遲至當天下午1時才報案。

林女向警方表示，長子會哭鬧又感冒，怕傳染給弟弟，才讓他獨自在隔壁房睡，平日餵食牛奶及麵包，6日凌晨餵他牛奶，2時發現他發燒，8日上午發現長子沒聲音，開門入內查看，才發覺長子已經死亡，現場留有發霉麵包。

檢警今解剖複驗，發現男童胃裡沒有食物，已經消化完畢，但大、小腸尚有餘物，證實生前有進食，但男童長期營養不良，加上全身多處外傷，左小腿有燙傷，長10公分及寬3.5公分，傷口皮下肌肉組織壞死，且疑似感染肺炎，肺部嚴重積水，懷疑是否因感冒、傷口引起併發症致命肺。

法醫採集肺、腦、胃液等送驗，檢驗報告要等到2個月才會出來，但檢警也感嘆家庭悲劇。