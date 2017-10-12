免費塗氟裝假牙、捐補助.... 新當代牙醫負責人與6牙助獲緩起訴

新當代牙醫診所涉嫌陸續僱用六名不具醫師執照的「牙醫助理」，為病患施作麻醉、拔牙、補牙、洗牙等工作。（資料照，記者李容萍攝）

2017-10-12 12:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區「新當代牙醫診所」，被檢舉涉嫌自2012年起陸續以月薪3到6萬元不等，雇用6名不具牙醫師執照的「牙醫助理」，在診所及非營業登記範圍的診所3樓診間，替病患從事局部麻醉、拔牙、切牙、洗牙等醫療行為，7人在偵查過程中坦承不諱，事發後醫院決定從事免費塗氟嘉惠社會弱勢、老人假牙，並將補助全捐！基於刑罰規過遷善的目的，檢方給宋志豪等7人緩起訴處分。

檢方指出，緩起訴期間宋志豪應向國庫支付300萬元，並提供160小時義務勞務，其餘6人也須分別向國庫支付6到10萬元。

桃園地檢署今年7月會同桃園市政府衛生局、衛福部中央健康保險署北區業務組，前往新當代牙醫等地搜索，扣得醫師表、員工名冊、治療計畫書、放勤表等卷證，並陸續傳喚46歲負責人宋志豪及6名牙助，7人在偵查過程中坦承不諱。

檢方審酌宋志豪等7人，除宋志豪曾因違反保護令被判拘役120天確定，並無其他犯罪紀錄、素行尚可，在偵查中能坦然面對、坦承犯行，庭訊態度甚佳，是因一時失慮才犯錯，被偵查時已有所警惕。

且宋志豪另與桃園市政府洽談3年500萬元12歲以下孩童免費塗氟及窩溝封填、65歲以上長者活動假牙免費製作、校園口腔健康檢查暨衛教活動，所需費用都由診所自行補貼，並將衛生局補助款無償捐出，宋志豪也向檢方提出計畫本為憑，因此基於刑罰規過遷善的目的，予以宋志豪等7人緩起訴處分。