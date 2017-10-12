女高中生說詞反覆 國軍招募員挨告性侵判無罪

2017-10-12 12:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕擔任國軍人才招募中心國軍教準部招募員的許姓男子，前年5月被女高中生小佩（化名）控告性侵，許男坦承有幫小佩按摩，但嚴詞否認性侵及性騷擾。橋頭地院審理時，合議庭認為，許男和小佩關係匪淺，加上小佩說詞反覆，判許男無罪。

判決指出，許男擔任國軍招募員時，結識就讀高中、當時尚未滿18歲的小珮，因小珮的親人中有國軍上校，她也有意報考軍校，因此兩人開始密集來往；前年5月間，許男兩度去學校接小佩放學回家時，在車上對小佩毛手毛腳，還曾脫下褲子磨蹭女生的下體直至射精。

事後，小佩指控許男還打電話給她，在電話中對她說「你胸部很軟」，她當時聽完馬上掛斷電話，決定向許男提告性侵及性騷擾。

橋頭地院審理時，許男否認犯行，辯稱開車送她回家時，途中在車上有應小佩的要求幫她按摩，且小佩也有送他一個吊飾及對鍊，他們彼此將對鍊戴上，也有相互擁抱及親吻等。

許男還拿出兩人MSN的對話紀錄，顯示小佩曾說「以後可不可以直接載我回家，不要都載我到沒人的地方，對我毛手毛腳的，這樣我會不舒服，畢竟這是我的初戀」等話；但小佩開庭時否認寫過這些話，直指是閨蜜幫她代筆，法官再傳喚閨蜜作證時，小佩的閨蜜坦承這些話是她寫的，但寫完之後有拿給小佩看才傳給許男。

合議庭認為，小佩在社工和警方做筆錄時說詞反覆，對於許男有沒有插入下體的事交代不清，且案發後，小佩雖然說自己聽到許男打來的電話就立刻把電話掛斷，但隔不到半小時，小佩也立即回電給許男，甚至在短短24小時內，兩人就密集通了9通電話，顯見兩人關係非常，因此判許男無罪，可上訴。