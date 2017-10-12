軍卡駕駛突昏迷追撞前車 「黃金三角空間」保命

軍卡追撞民車再擠壓至拖車，自小客車已扭曲變形看不出來。（記者劉禹慶攝）

2017-10-12 11:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海軍馬公後支部連姓下士，今日上午駕駛軍用卡車前往馬公採買，返程行經新店路文澳派出所前路段，突傳陷入昏迷，坐在副駕駛座車長雖然發現，但來不及拉下手煞車，重達13.5噸的軍卡直接追撞前方自小客車，3人受傷送醫。

警方調查指出，今日上午8時22分海軍馬支部軍3-51004卡車，由新店路往文山路方向行駛，在文澳派出所前十字路口，追撞前方等停紅燈的7659-TG黑色自小客車，由於撞擊力道過大，導致自小客車又追撞前方載滿風管箱的拖車GX-F50，變成機械三明治，車輛扭曲變形，2人受困車內。

澎湖縣消防局派出9車23人前往現場搶救，由於車輛嚴重變形，上方又有風管箱搖搖欲墜，增添救援困難，所幸前後2車間還留下「黃金三角空間」，讓自小客車內2名乘客有生存的空間 ，經消防局出動破壞器材，並沿途灑水避免漏油引燃火勢，在拖車司機支援堆高機協助下，順利將自小客車上2人送醫急救，所幸並無生命危險，衛福部澎湖醫院派出一組醫護人員前往現場協助處理。

根據了解 ，駕駛連姓下士腦部無出血、身上無外傷已經清醒，但過往並無病史，將進一步觀察傷勢及檢查病因；而自小客車蔡姓駕駛，以經營民宿為業，今日前往機場載運高雄丁姓旅客入住民宿，卻在返回民宿途中遭遇無妄之災，所幸2人送醫檢查都無生命危險，只是自小客車嚴重扭曲變形不堪使用。

相關影音

自小客車內扭曲變形，車內兩人靠著黃金三角空間保命。（記者劉禹慶攝）

重達十三點五公噸的軍卡，在沒有煞車情況下重撞自小客車，留下長長拖地痕。（記者劉禹慶攝）

自小客車駕駛家屬，跪在地上祈求駕駛平安。（記者劉禹慶攝）