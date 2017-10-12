擋電視螢幕阻法輪功宣傳 李承龍判無罪確定

2017-10-12 11:31

〔記者楊國文／台北報導〕前台北市議員、中華統一促進黨員李承龍，因「遮住」法輪功成員在台北101廣場播放中的電視，遭控妨害自由，一審判李無罪，全案上訴後，高等法院認定李並未如告訴人所述「死抱住電視機」，路人仍有視線看節目，今判他無罪確定。

李承龍去年5月31日下午4時，被控在台北101廣場前，直接坐在裝有電視機的檯子上，另以手環抱住電視機的外殼，導致路過民眾無法觀看法輪功相關宣揚內容，即便員警出面制止，他仍不聽勸告。檢方偵查後，依妨害自由罪起訴。

台北地院審理時，李辯稱，他向來與法輪功各自表述立場，當天有外國人在場舉牌進行政治活動，他認為已違反法律，於是上前勸說，卻被法輪功學員指責，才會坐在電視機上表達意見，法輪功學員同樣也無權干涉他的言論自由，他並否認使出暴力行為制止任何人靠近電視，強調全案僅是雙方立場不同。。

法官勘驗蒐證畫面認為，李僅擋住1/4螢幕，對照自訴人指控內容，顯然過於誇大，還有約3/4的畫面可供路人觀賞，認定李犯罪罪證不足，判他無罪。

高等法院審理認定，李承龍僅遮住部分螢幕，路人仍可自由觀看節目，與妨害自由罪構成要件不符，今判他無罪確定。

李承龍曾於今年4月16日將台南八田與一銅像斬首、5月28日則把北市北投逸仙國小校門前，兩隻近百年歷史的石狛犬砸毀，分別被台南與士林地檢署起訴。