南下車道掉落鐵塊彈飛 波及北上貨車翻覆、駕駛慘死

小貨車因撞擊力道猛烈車道嚴重扭曲變形。（記者黃淑莉攝）

2017-10-12 11:27

［記者黃淑莉／雲林報導］一部小貨車昨天早上行經國道一號北上236.9公里處，疑以撞上掉落車道上的鐵齒輪翻車撞上外側護欄，車子嚴重扭曲變形，曹姓駕駛傷重送醫不治，國道警察調查發現，鐵齒輪竟是從對向南下車道噴飛10公尺過來肇禍。

國道一號北上236.9公里斗南路段，昨天早上10點36分發生一部小貨車翻車撞外側護欄意外，撞擊力道猛烈車頭扭曲變形，駕駛受困吊掛在車內，國道警察斗南分隊、雲林消防局斗南分隊獲報前往現場救護處理，曹姓駕駛（65歲）送醫急救，疑因腹部內出血嚴重急救半小時宣告不治。

國道斗南分隊調查發現事故現場有一塊長寬約40公分重達50公斤的鐵齒輪，且附近南下車道有車輛爆胎，進一步調閱南下監視器畫面，發現一部大貨車載運的貨物與掉落物形狀樣式一樣，鎖定該大貨車調查。

警方調查，南下台南路段11點多也發生掉落物肇事意外，且掉落物與斗南段一樣，根據車牌找到張姓駕駛（24歲）到案說明，經張男指認鐵齒輪是他貨車上的東西，但他當時並不知車的物品掉落。

警方調閱監視器，大貨車載運鐵齒輪行駛國道一南下從台中要到高雄，行經事故路段疑似掉落一塊鐵齒輪，被後方一部大貨車壓到後彈飛過100公分高的分隔島掉落到10公尺外的對向車道，第一時間撞到一部白色自小客車，曹姓駕駛的小貨車在後方閃避不及壓到鐵齒輪後失控撞上側護欄翻覆。

國道斗南分隊小隊長林志全表示，肇事車輛張姓司機及後方大貨車駕駛依業務過失致死罪嫌今天移送法辦，並呼籲駕駛載運貨物一定要捆紮牢固，確保用路人安全。

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