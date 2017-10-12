大一生網路簽賭輸光註冊費 老媽要他自己搞定

2017-10-12 10:56

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義一名18歲游姓男大生，因誤交損友，經人介紹沉迷網路職業運動簽賭站，將媽媽給他的1萬9千元大學註冊費輸光，嘉義市警方日前查獲該網站旗下組頭，清查帳戶時，通知游姓男大生恐涉及賭博罪，可被處1千元以下罰金，剛升大一的游某嚇得向媽媽求救，游母才知道兒子賭博輸錢，在警所氣得痛罵兒子，學費要他自己另外想辦法。

警方調查，游某因擔任組頭好友介紹，才加入該網路簽賭站，原本想藉此翻本、分擔父母經濟負擔，反而竟因此輸得一蹋糊塗；警方提醒，賭博都是十賭九輸，呼籲民眾勿存僥倖心理。