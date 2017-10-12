被害人原諒車禍肇事者、要她捐錢給醫院沒錢就義務勞務

2017-10-12 10:57

［記者楊政郡／台中報導］38歲劉女無照騎機車、又未兩段式左轉、又未打方向燈，在台中市水源路與豐原大道交叉路口突然左轉，同向2機車騎士見前車轉彎，煞車不及倒地受傷，但都沒有互撞，劉女繼續騎車走了，劉女被依過失傷害起訴，雙方雖未和解，但被害人要她捐錢給醫院，沒錢就去義務勞務，法官判劉女2月徒刑，緩刑2年，附帶義務勞務40小時。

判決書指出，105年5月在豐原區水源路與豐原大道5段發生一起車禍，被告劉女在水源路進入交叉路口，未兩段式左轉、又未打方向燈，突然減速左彎，導致快車道上後方2部機車騎士，一前一後煞車不及，人車摔倒，造成「劉許」婦人左股骨骨折，另一婦女傷勢較輕，但劉女完全不知自己肇事，繼續騎車離去（肇事逃逸部分不起訴）。

台中市車輛行車事故鑑定委員會認定，「劉許」婦未注意車前狀況，未與前車保持安全距離，煞車失控自摔，是肇事主因。而被告劉婦則是徑行在直行車道左轉行駛，無照騎機車、未兩段式左轉、未打方向燈等，為肇事次因。不過檢察官認定相反，起訴書中認定被告劉婦是肇事主因，「劉許」婦是肇事次因。

此案法官送覆議，仍認定「劉許」婦是肇事主因，而此案兩造雖未和解，被害人則表示原諒被告，希望從輕量刑，只要被告捐錢給部立豐原醫院，如沒錢要義務勞務，法官判決劉婦2月，緩刑2年，附帶義務勞務40小時。