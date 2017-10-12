賭博網走向大數據 只收衰家，贏家、奧客皆out

2017-10-12 10:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊科偵隊接獲情資，有資訊公司架設地下期指網站暗營賭博，並開發app供會員下注，並雇用女性業務員撥打電話搭配行銷話術，慫恿民眾加入會員下注，藉以營賭牟利，致部分會員慘賠血本無歸。

警方經數月追查，循線查出「黑馬銀河資訊公司」涉嫌違法。35歲顏姓負責人為躲避警方查緝，除向美國承租伺服器，架設地下期貨交易網站外，另選擇雙北地區精華地段作為公司營業據點，出入均有保全查核證件。同時，顏嫌嚴格要求員工平日緊閉門窗拉上窗簾，讓外界無法探窺內部情況，並架設多組監視錄影系統自遠端即時監控。

此外，顏嫌為吸引民眾加入會員，特別雇請聲音甜美的女性業務員，以電話行銷招攬投資人上網下單外，並開發手機APP以利會員下注，廣獲會員迴響，獲利甚豐。

警方先於8月初在雙北地區同步進行第一波查緝，查獲網站工程師及員工等13人到案，近日再查獲顏姓主嫌及1名共犯到案，徹底將整個集團瓦解。

刑大科偵隊根據數位鑑識技術，查出顏嫌以非法網站及app從事地下期指營賭，每日可吸引會員下注超過一百萬餘元，近4個月流通賭資高達六千餘萬元。

警方也發現公司會與其他賭博網站作客戶資料整合交流，以大數據分析出「屢屢贏錢」的客戶外，再將「輸錢不還」及「意圖報警」的會員列管為黑名單，禁止或限制特定會員交易。

警訊後，全案依違反期貨交易法及賭博罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並追查其他不法業者及賭客。