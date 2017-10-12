超商店員刺心自殺不單純？高大成：9成是他殺

疑似負債、病痛困擾，超商大夜班詹姓店員持刀刺心自殺。（資料照，記者蔡孟尚翻攝）

2017-10-12 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名在新竹縣擔任超商大夜班的詹姓員工，10日清晨被發現倒臥在店外，且胸口插著一把刀，警方研判詹男是自殺身亡。但知名法醫高大成提出不同看法，認為若憑第一印象判斷，有「9成是他殺」！

根據《ETNEWS》報導，高大成分析，一般人自殺時會有懼怕疼痛的心理，若要持刀自殺，通常會先試探一下銳利程度，造成所謂的「遲疑傷」。

但詹男所持的利器為長約20公分的廚師刀，且是一刀直接刺穿心臟，只剩刀柄留在體外，等同一刀斃命，高大成表示，若以自殺來說，這樣的情形相當罕見，只看表面的話，第一印象有9成會判斷是他殺，但他強調，還是要等檢驗指紋、傷口痕跡以及監視器畫面來釐清。

警方調查得知，詹男投資股票失利，一度負債多達273萬元，曾向前女友借90萬元，但已清償，民間借款33萬元也由家人協助償還，目前只剩向當兵學弟借的98萬元，以及銀行貸款52萬元，總計150萬元負債；警方也查出，詹男去年還曾因腦動脈血管破裂住院開刀，財務壓力加上身體不好，讓他開始出現憂鬱症狀，今年初曾在家中企圖拿菜刀自殺。

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