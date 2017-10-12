上OLA酒吧遭影射 李進誠發律師函給媒體

2017-10-12 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕昨日週刊拍到民進黨新潮流大老吳乃仁多次進酒吧並擁豪乳妹，其中週刊跟拍時有拍到前金管會檢查局長李進誠，李進誠昨天委託律師發函給各媒體，認為媒體以「禿鷹高官群聚高級會所」、「齊聚艷窟」為標題將他醜化，若再有相關不實報導，不排除提告。

李進誠透過律師表示，他是在106年9月12日當晚，係因客戶生日舉辦慶生會，他當晚加班開會，客戶一再電話催請，才於下班後於當晚10時40分左右抵達OLA酒吧，抵達後向客戶致意慶生，等到切蛋糕後，隨即於106年9月13日凌晨0時39分單獨離開，此部份李進誠與友人的通聯簡訊及《鏡週刊》所拍攝之離開時的照片為證，李進誠當晚並未於該處與吳乃仁、王志隆談論任何有關MOD或《鏡週刊》所謂之「商議各方大事」之情事。

李進誠認為週刊內容，係將不同時間點且與他無關的照片予以拼湊影射。之後中天電視、年代電視、三立電視、壹電視等媒體，在未向李進誠查證下，於新聞或談話性節目，據以接力影射醜化本李進誠與吳乃仁先生等「齊聚商議各方大事」，李進誠認為此已損害到他名譽，若媒體不停止這些不實報導，不排除追訴媒體的法律責任。

力麒郭銓慶否認涉足 週刊刪文

同篇報導中也指力麒前董事長郭銓慶在與吳乃仁在OLA酒吧喝酒，郭銓慶昨天傍晚即向週刊否認及抗議，《鏡週刊》隨後在網路版中，刪除郭銓慶的名字，不過，力麒方面還保留法律追訴權，可能有後續動作。