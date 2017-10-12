金門救沉船？ 漁民打臉：岸巡亂發稿邀功 海巡冷回下班了

2017-10-12 00:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金岸巡總隊門10日發布新聞稿說，將手指受傷漁民送醫，讓受助者感受到「如同家人般溫暖及服務」，未料新聞一出，讓當事人看不下去，不但說自己沒落海，也認為新聞稿「太扯」，而且在最需要海、岸巡出手搶救另艘沉船時，竟遭冷回：「下班了」、「沒辦法」！

岸巡總隊：有聯絡海巡 找不到沉船

岸巡總隊則表示，當時確有聯絡海巡隊調派線上巡防艇馳援，到現場卻找不到沉船；至於當天回覆的值班人員可能不熟報案程序，會調查並再教育。

金門岸巡總隊10日發出「回港變落海、岸巡忙救人」新聞稿，指九宮安檢所羅厝人員9日晚間發現駕著自用小船的洪姓船長進港時左手挫傷，立刻協助緊急送往金門醫院烈嶼分院就醫。

岸巡總隊宣稱，此次行動迅速將傷者送醫，讓受助者感受到如同家人般溫暖及服務，彰顯海巡署以「時間即生命，速度即希望」之救援最高指導原則。

不過，新聞見諸地方媒體後，看不下去的當事人洪姓漁民上臉書爆料，直覺岸巡只會邀功、「放馬後炮挺行的」。

洪姓漁民說他無法認同岸巡的新聞稿，因為手是要救其他船上人員才受傷，自己並沒落海；而且只說馬上送我就醫，怎沒說執勤人員的態度有問題。

洪姓漁民指出，事發當時就撥了前海巡隊長電話，沒想到電話那頭傳來「人在休假中」；另外，曾向海巡隊人員表示，有一艘快艇要沉了，請求協助，卻遭「已經下班」、「請打118」，令人心涼。

海巡：巡防艇緊急到場 船已被拖回

金門海巡隊長張宏裕表示，當天雖逢休假，但仍急電部屬派船處理，海巡隊也出據數據強調，當天派出線上巡防艇到報案現場時，未見沉船蹤跡，後來得知已被友船拖回小金門；金門巡防區副召集人詹嘉德表示，當天回應洪姓漁民人員應是新進人員，可能對受理報案程序不了解，將會進行調查後做出適當處分，也對此造成的誤會，表達歉意。