這個警察局長被酸「學馬英九」 基層警近9成喜歡他

2017-10-11 23:36

〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局長黃宗仁自稱「挺基層」，不過疑似在議會曾阻擋藍營議員抗爭，質詢時慘遭藍營議員打臉，稱黃宗仁被詢時「學馬英九」，拿著筆記本猛抄，但問到警方預算、酒駕罰款卻一問三不知，遭酸「真的挺基層嗎？」消息一出，部分基層警員感到不滿，有警員委託警眷用Google做民調，獲得在職警員88％的滿意度。

問卷對象分為在職警與退警，題目則有三大部分，分別是「政策」、「個人印象」與「整體」，黃宗仁在各項問題中都幾乎獲得9成以上支持率。

尤其警察政策在問卷中最重要，黃宗仁上任後提7項警察政策，改善目前有意參選市長、前任局長陳子敬留下的體制。

第一題，「廢除了警察節各項比賽」。過去警察節比唱歌、拔河還有象棋，員警在繁忙勤務中還要停休練習，讓警察在警察節還不能休息，黃宗仁上任後全部廢除，只保留捐血活動，獲得在職警95％、退警88％支持。

第二題是「加保車險」。不僅有強制險，台南警車還加保乘客險是六都唯一，保護在副駕駛座的警察，獲得在職警97％、退警96％支持。

第三題，「提高偵查佐取締槍毒獎勵」。過去查到一把改造手槍僅3支嘉獎，要抓到一把槍可能需要整個小隊、長時間努力，黃宗仁上任後將嘉獎提高到7支，有申請搜索票還額外多一支嘉獎，這題獲得93％在職警支持、退警則是80％支持。

第四題是「視訊會議」。台南市警局位在新營，所長以上的警官，過去每週要費時開車到新營參加一整天的會議，黃宗仁上任後改為上午以視訊會議，減少油料開支，在職警有97％支持、退警則是92％。

第五題是「特勤全面不停休」。過去只要陳抗活動、首長到場，警分局會禁止警員休假到場維安，黃宗仁上任後禁止分局再停休，以現有人力做維安，也獲得在職警91％支持、退警是96％。

第六題是設立「刁民條款」。遇到不正常的投訴，多派警力協助，獲得在職警95％支持。

第七題是減少協勤業務。例如禽流感、登革熱噴藥，警方不用持續在現場待命，也獲得在職警95％支持、退警是92％。

在整體方面，基層對黃宗仁是否努力了解、改善基層工作都獲得8成以上支持，在「是否覺得黃宗仁是一位好長官」這題，在職警有88％認同，退警則有69％認同。