馬英九教唆洩密判無罪 柯建銘律師批高院「判決書亂寫」

2017-10-11 23:24

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉教唆洩密等罪，高等法院今判馬無罪定讞，判決書指馬無罪理由之一，是採信前檢察長黃世銘說詞，黃指關鍵的102年9月1日第二次到官邸見馬，是他自己決定，馬未指示，攜帶「專案報告二」前往官邸，也非馬的指示或教唆，柯建銘的律師曾勁元晚間重砲批評「判決書亂寫」，並指「這不是公平的法院（高院）」。

曾勁元強調，之前已對馬的秘書林有振和黃世銘提告偽證，北檢已低調偵查一段時日，像高院今日判決書內容不當引用林、黃兩人偽證的證詞，而影響合議庭心證以致判馬無罪的話，只要北檢一旦認定林、黃涉偽證罪，並起訴他們，柯的律師團將會聲請再審，讓真相說話。

曾勁元晚間表示，本案法官今年8月29日於進行單批示「最速件三、證人林有振到庭證稱：其為當時值班隨行秘書之一」的不實函詢事項，他認為因遍查本案的審判筆錄及原審的審判筆錄，證人林有振並未做此陳述，但同一天合議庭庭長的名義發函不實函詢公文給國安局竟指稱「證人林有振到庭證稱：其為當時值班隨行秘書之一」等話，似乎在暗示國安局必須如此回答，國安局即依此函覆稱「證人林有振當時是值班隨行秘書之一」，此結果令人瞠目結舌，因此合議庭明顯「不是公平的法院」。

曾表示，他因此在今年9月4日審判時，當庭提出「這不是公平的法院」的異議，但高院於9月9日上傳的電子筆錄卻漏了「這不是公平的法院」這項異議，因林有振沒有他是「馬的隨行秘書之一」之證詞，這事攸關本案合議庭是否有公正審理此案的判斷依據，因此才請書記官依職權更正。