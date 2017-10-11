不願意當小三 她誣告協會理事長性侵

2017-10-11 22:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小美（化名）到某協會申請救助後，指控遭理事長阿明（化名）帶往旅館性侵，事後新竹檢方發現小美傳簡訊給阿明質問「你騙我你沒有老婆，萬一給你老婆知道就不只要50萬元了」、「給我50萬才要跟你交往」，顯然目的是為了金錢，全案不起訴。

小美指控，今年初為了申請補助事宜，前往協會申辦，沒想到卻遭理事長阿明帶進旅館性侵。

阿明固坦認與小美發生性關係，卻堅決否認性侵，辯稱阿美去年11月中旬到協會申請救助金，當時總幹事不在，他接洽後就將案件交給總幹事處理，期間二人有用Line聯絡，互相有好感。事後小美到協會補資料，談好事情後就去賓館，是在雙方同意下發生性關係等語。

小美指控，有一天總幹事要她去拿物資，在協會她遇到理事長阿明，阿明說可以補助，她說很感激，走出門外時阿明說要帶她去一個地方，到了賓館門口，阿明說有人在上面要談事情，她說哪有人在賓館談事情，進去之後她就被強抱性侵得逞。起初警方問阿明有無強迫？小美說沒有。

不過檢方開偵查庭時，小美又改稱：「進到房間後阿明強要性侵我，因他力氣很大，無法抗拒，就讓他得逞，結束後阿明用紅包袋裝6千元給她，人就走掉」，針對阿明是否有施以強暴行為，小美所述前後不一。

另外檢方發現，阿明於發生性關係後，仍與小美相約見面，小美也持續互傳訊息，實與一般性侵害案件被害人對加害人極度恐懼或厭惡，拒絕與加害人接觸的情形大相逕庭。

但是決定性的關鍵證據，在於小美傳給阿明的簡訊，內容質問「大哥你騙我你沒有老婆，還騙我上賓館跟你做那件事」、「大哥我最討厭你騙我說你沒有太太，你說你太太跑了，我才會跟你去的，我不要做人的小三，到時給你太太知道那該怎麼辦」、「對你是小小的誤會，對我是大大的傷害，你騙我就已經是不對的，我也跟你說過我不要做人小三，所以我才會跟你要50萬做為補償，萬一給你老婆知道就不只要50萬元了」、「所以我要有一個保障，你要給我50萬我才要跟你交往」等語，僅係責備阿明未表明已婚之事，甚而願以金錢為代價與阿明交往，則其指稱遭強暴性侵情節，顯有疑義，全案不起訴。