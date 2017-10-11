10/11 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-10-11 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月11日）開獎的第106000081期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000243期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000081期大福彩中獎號碼為：「07、08、10、13、29、35、37，特別號：20」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共77注獲得，每注可得4000元；肆獎共1264注獲得，每注可得400元；普獎共9929注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎5注獲得，每注可得10萬元。

第106000243期今彩539中獎號碼為「08、17、19、20、30」，頭獎摃龜；貳獎共277注獲得，每注可得2萬元；參獎共8689注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬4607注獲得，每注可獲得50元。

第106000243期39樂合彩中獎號碼為「08、17、19、20、30」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共282注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9272注中獎，每注可得1125元。

第106000243期3星彩中獎號碼為「908」，正彩共27注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000243期4星彩中獎號碼為「5633」，正彩共33注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」