康復中心失智男疑想家 失蹤20小時被警撿回

2017-10-11 21:11

［記者陳恩惠／台北報導］「阿伯，你住哪啊？怎麼一直坐在這裡？」「蛤，蛤？聽嘸啦！」台北市士林警分局後港派出所警員李仕勛、蔡智豪，昨天下午在轄內巡邏接到報案，指稱有中年男子大白天倒臥路旁，前往察看發現，罹有失智症的55歲魏姓男子疑似太想家，偷偷離開久居的復健中心，自北投走到士林，詎料竟在老家200公尺外迷途

，所幸被警方「撿到」，通知康復之家領回，結束20小時的走失之旅。

後港所說，警員李仕勛、蔡智豪昨天擔服15時至18時的巡邏勤務，下午4時30分時，分局勤務指揮中心通報，位於北市通河東街1段87號前有名男子倒臥路旁，疑似路倒案件，李等2員立刻趕赴現場；發現男子看似酒醉迷糊，於是帶回警所安置。

後港所說，李、蔡2員發現男子無法表達身分及住處，於是利用警用查詢系統、輔以人臉辨識系統過濾、比對，終於證實男子是55歲、姓魏，觀察魏男疑似罹有失智症狀，於是查詢失蹤人口系統，果然發現前一天晚間，北投山區某間康復之家，有人向北投警分局長安派出所報案，表示院內有病患走失，希望警方協尋。

康復之家的尹姓照護員接到通知趕到警所，表示魏姓男子老家住士林區的前港街，由於罹患失智疾病，長期住在中心內，近來狀況日趨嚴重，趁照護員未留意，獨自步行離開，幸好警方及時關懷、照護，未釀成意外發生，代魏家親友向警方感謝。