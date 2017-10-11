炒股案纏訟17年 傅崐萁更三審出庭訴苦：身心俱疲

2017-10-11 20:49

〔記者楊國文／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁被控86年間炒作凱聚等股票，涉證券交易法，高等法院今天更三審傳傅崐萁出庭，他訴苦說，此案已纏訟17年，因檢方起訴的基礎荒唐，才有今天的延宕，搞得他身心俱疲，應好好監督基層檢察系統。

判決指出，傅崐萁於86年、87年起投資股票，被控與時任台鳳公司負責人黃宗宏及已故股市金主黃任中等人，集資炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司上市股票。檢方起訴傅崐萁後，自89年2月18日起身繫法院，至今已17年多，本案審理範圍也包含黃宗宏等人炒作台鳳股票。

黃宗宏、傅崐萁歷審均被判有罪，高等法院更二審認為黃宗宏不思好好經營台鳳業務，卻找炒手炒股，股價曾從每股70多元一路飆漲到250多元後一路下跌，不少投資人損失慘重，102年8月依違反證券交易法，判黃宗宏4年徒刑、傅崐萁3年徒刑。

全案上訴後，最高法院104年8月判黃宗宏部分駁回上訴而確定。傅崐萁部分，最高法院認為更二審重新認定犯罪事實，事前卻未告知傅，侵害傅的訴訟防禦權，另外，檢方起訴傅崐萁炒作凱聚、昱成、長億及華隆等4檔股票，更二審僅認定凱聚、昱成、長億成立犯罪，華隆部分漏未裁判，因此撤銷傅的部份，發回高院更三審。

高等法院更三審今再度開庭，傳喚傅崐萁到庭，傅在庭上均委由律師表示意見。