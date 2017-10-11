遇警攔查辯聽不到 行車記錄器成鐵證

2017-10-11 20:15

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子因債務糾紛夥同馮姓男子等人，將對方押上車，警方獲報前往攔阻，林男駕車衝撞逃逸；同車的馮男被捕後，辯稱警方沒穿制服，以為是仇家；新北地院合議庭勘驗後方汽車的行車記錄器發現，後方汽車門窗緊閉，還播放音樂，仍可以聽到員警大喊「警察，下車」依妨害公務罪，判馮拘役50日，可上訴。

判決書指出，去年4月30日凌晨，林、馮等人因債務糾紛協商不成，將對方帶離現場，警方獲報在台北市民權東路發現馮男行蹤，立即拔槍嚇阻，並高喊：「警察，下車」，不料，林男卻突然踩油門企圖逃跑，警員雖開槍射擊輪胎嚇阻，2人仍順利逃走。

案發後，馮男因一同在車上，被依妨害公務罪嫌起訴，他辯稱，不知靠近的是警察，以為是仇家，才會趕緊逃跑；不過，警員證稱，當時他持槍靠近，敲打車窗時，雖未出示證件，但有向車內的人大喊：「警察，下車！」

不僅如此，合議庭勘驗後方汽車的行車記錄器發現，當時車上播放蕭煌奇的「上水的花」且音量不小，後來兩名穿著便服的男子靠近，其中一人持槍托敲擊車窗並高喊：「警察，下車」，可見後方車輛在門窗緊閉、播放音樂的狀況下，都聽得到警員聲音，馮男在車內不可能聽不到，審酌他非開車者，判拘50日。