獨家》HBL前球員安全帽帶未扣 警好心勸導意外聞出酒駕

2017-10-11 18:56

〔記者陳恩惠／台北報導〕前HBL（高中籃球聯賽）吳姓選手今天上午騎車載女友上學停等紅燈時，交通大隊大同分隊負責交通管制的洪姓警員發現安全帽帶未扣、好心上前攔停勸導，一陣側風飄來酒味，讓吳男露了餡；他辯稱是前一夜喝了啤酒，但當場酒測仍超標，訊後依公共危險罪送辦。

「咦，你是不是有打HBL？」「對呀，我之前是莊敬的後衛。」「我常看國內外各個籃球賽事，越看你越眼熟，哪天約出來一塊打個球吧！」洪姓員警今天下午將吳男送往士林地檢署時，盯著他那挑染的金髮、一身籃球運動服的裝扮，感覺好像在電視上看過。吳聽了不好意思回應，有點意外以前打高中聯賽到現在還被人認出來。

警方調查，19歲吳姓男子今天上午近8時騎重機搭載女友上課，途經重慶北路、市民大道口，洪姓警員正在執行交整勤務，看見吳男戴著安全帽卻未扣扣環，好心上前示意對方停車並勸導。

警方表示，洪員攔下吳男後，提醒騎車時要將安全帽扣好才能保障行車安全，吳男邊扣帽帶邊道謝，突然刮來一陣強風，站在吳男身旁的洪員不偏不倚聞到吳吐出的酒味，當即詢問「年輕人有喝酒喔」？吳趕緊否認，神情緊張地點起香菸想緩解心情。

經洪員以小型酒測器初步檢驗，果然呈現酒精反應，接著提供礦泉水及時間休息，15分鐘後對吳男再進行酒測，酒測值仍達每公升0.4MG/L，依公共危險罪嫌帶回分隊偵辦；吳男坦承，昨晚國慶日與一票友人在新北市板橋區喝啤酒同歡，沒想到睡了一覺之後，血液中的酒精濃度仍未退，還是因為戴安全帽未扣帽帶讓酒駕露了餡。

據HBL官網資料，吳姓男子去年還是高三，是莊敬工家隊員、身高180公分、體重69公斤，在隊中擔任「後衛」，去年11月初「105資格賽」中出賽5場、上場時間36分39秒、二分球31%、罰球率77%、總籃板數7，表現不差，如今已成為大學新鮮人。